Doha su SuperTennis | Paolini in tabellone | 8 top ten al via

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il circuito femminile fa tappa in Qatar con il primo "1000" dell'anno, trasmesso in diretta da domenica su: Jasmine sorteggiata al primo turno contro la belga Mertens, 16esima testa di serie. Sabalenka guida il seeding. Nelle qualificazioni subito fuori Trevisan, sconfitta dall'elvetica Voegele

Advertising

zazoomblog : Doha su SuperTennis: c’è Paolini in tabellone 8 top ten al via - #SuperTennis: #Paolini #tabellone -

Ultime Notizie dalla rete : Doha SuperTennis

La copertura televisiva è affidata a(canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , con live streaming disponibili sul sito ufficiale di, tramite la nuova piattaforma ...... discovery+) 15.00 Calcio, Serie A : Sampdoria - Empoli (Dazn) 15.00 Tennis, ATP 250 Marsiglia (SuperTennisTV,.tv) 16.00 Tennis, ATP 250(SuperTennisTV,.tv) 16.00 Tennis, ...Dove? Proprio a Doha, nel 2021, e curiosamente proprio in finale. La sfida per il titolo svolgerà domenica 6 febbraio, non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva del match sarà fruibile su ...Da non perdere le tre corse ciclistiche della settimana (Volta Algarve, Vuelta Andalucia, Tour des Alpes Maritimes), i tornei di tennis (Rio de Janeiro, Marsiglia, Doha, Delray Beach ... Sky Sport ...