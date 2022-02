Docente Aggredito Sotto Casa Perché Sgrida La Classe | La Denuncia | La Rovina dei Figli Sono i Genitori

Advertising

...non sonodi ruolo e ho chiesto loro chi fossero. Erano in 5. Età fra 40 e 50 anni. Pieno pomeriggio. Viso scoperto. Non mi hanno dato tempo di fare altre domande che subito mi hanno......non sonodi ruolo e ho chiesto loro chi fossero. Erano in 5. Età fra 40 e 50 anni. Pieno pomeriggio. Viso scoperto. Non mi hanno dato tempo di fare altre domande che subito mi hanno..."L'intera comunità scolastica – si legge – colpita dall'inaudita violenza con cui, in sfregio ad ogni regola di civiltà, il prof Morabito è stato aggredito presso la propria abitazione, esprime la più ...Dico loro che ho svolto solo un breve supplenza, non sono docente di ruolo e ho chiesto loro chi fossero. Erano in 5. Età fra 40 e 50 anni. Pieno pomeriggio. Viso scoperto. Non mi hanno dato tempo di ...