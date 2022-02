Djokovic senza vaccino a Roma? Cosa dicono Galli, Bassetti, Gismondo (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic al Foro Italico senza vaccino? No. La presenza del serbo agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a maggio, è “inaccettabile” perché il tennista serbo – che ha detto no al vaccino covid – rappresenta “un pessimo esempio”. Da Massimo Galli a Fabrizio Pregliasco, passando per Maria Rita Gismondo e Matteo Bassetti, gli esperti covid in Italia dicono no alla partecipazione di Nole al torneo di Roma. Djokovic, come evidenziato dagli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzalim può giocare al Foro Italico perché “le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Novakal Foro Italico? No. La predel serbo agli Internazionali d’Italia, in programma aa maggio, è “inaccettabile” perché il tennista serbo – che ha detto no alcovid – rappresenta “un pessimo esempio”. Da Massimoa Fabrizio Pregliasco, passando per Maria Ritae Matteo, gli esperti covid in Italiano alla partecipazione di Nole al torneo di, come evidenziato dagli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzalim può giocare al Foro Italico perché “le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui il tennis, ...

