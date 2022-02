Djokovic a Roma senza vaccino? Panatta | “Deve stare a casa”

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Novakper gli Internazionali d’Italia al Foro Italico?covid, il serbo “farebbe meglio a starsene a”. La posizione di Adrianosul ‘caso’ è categorica. “Le mie opinioni personali sunon cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo cheattenersi a quelle che sono le leggi, i decreti italiani. Se la legge lo consente allora può giocare”, diceall’Adnkronos., come è noto, è stato espulso dall’Australia e non ha potuto partecipare agli Australian Open a gennaio. A maggio, invece, si ...

Advertising

Adnkronos : Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Cos… - fattoquotidiano : “Djokovic agli Internazionali di Roma? Sono contrario alla sua presenza. Tutti uguali di fronte alle regole”: Costa… - LaStampa : Costa: “Contrario alla presenza Djokovic agli Internazionali di Roma” - LauradAutunno : RT @OrtigiaP: Sempre lui...il geometra alla Sanità non vuole che #Djokovic giochi a Roma.Dunque tutti gli stranieri sono i benvenuti con t… - Corriere : Djokovic agli Internazionali di Roma? Cosa dicono le regole (e il parere dei virologi) -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Roma

... si è scatenato un putiferio attorno alla possibile partecipazione di Novakagli Internazionali d'Italia in programma al Foro Italico di(tabellone principale dall'8 al 15 maggio). L'...'Ritengo sia inaccettabile' la partecipazione di Novakagli Internazionali di tennis in programma aa maggio, perché 'il nostro Paese cos'è? Il ventre molle che dice 'prego accomodati'? Non va bene'. Massimo Galli, già direttore di Malattie ...Per ora il Masters di Roma è ancora lontano, e al momento per Djokovic invece è tempo di concentrarsi su quello che sarà il primo trofeo della stagione. Novak Djokovic scenderà in campo infatti da ...Questo il duro attacco dell’ex tennista Adriano Panatta, raccolto dall’Adnkronos, nei confronti di Novak Djokovic e della sua presenza agli Internazionali di tennis di Roma che non sarà messa in ...