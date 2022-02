Djokovic a Roma senza vaccino? Panatta: “Deve stare a casa” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic a Roma per gli Internazionali d’Italia al Foro Italico? senza vaccino covid, il serbo “farebbe meglio a starsene a casa”. La posizione di Adriano Panatta sul ‘caso Djokovic’ è categorica. “Le mie opinioni personali su Djokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a casa. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo che Deve attenersi a quelle che sono le leggi, i decreti italiani. Se la legge lo consente allora può giocare”, dice Panatta all’Adnkronos. Djokovic, come è noto, è stato espulso dall’Australia e non ha potuto partecipare agli Australian Open a gennaio. A maggio, invece, si ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Novakper gli Internazionali d’Italia al Foro Italico?covid, il serbo “farebbe meglio a starsene a”. La posizione di Adrianosul ‘caso’ è categorica. “Le mie opinioni personali sunon cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo cheattenersi a quelle che sono le leggi, i decreti italiani. Se la legge lo consente allora può giocare”, diceall’Adnkronos., come è noto, è stato espulso dall’Australia e non ha potuto partecipare agli Australian Open a gennaio. A maggio, invece, si ...

