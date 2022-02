Ditonellapiaga | annunciati gli instore il 3 marzo a Milano | il 4 a Roma Sold out i primi concerti

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’artista rivelazione di Sanremo 2022GiàOUT nelle due date primaverili diDopo l’ingresso in TOP 10 di “Chimica” nella classifica singoli, ecco annunciate le prime due presentazioni dell’album “Camouflage”: 3– Feltrinelli, piazza Piemonte – h18.30 4– Feltrinelli, via Appia – h18.30 Ascolta Camouflage https://.lnk.to/CamouflagePR(c) Chiara Mirelli La sera del 2 febbraio il pubblico italiano ha scoperto improvvisamente che era appena nata una stella., al secolo Margherita Carducci, saliva sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Rettore per infiammare il pubblico dell’Ariston ...

... 'Repito', 'Vogue', 'Prozac', 'Non ti perdo mai' " oltre al primissimo brano pubblicato da, Per un'ora d'amore, cover dell'iconico brano dei Matia Bazar. Sono stati annunciati gli ospiti di Domenica In del 13 febbraio. Una puntata a tutto Sanremo per la conduttrice ... ci saranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Dargen D'...