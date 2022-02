Disney progetta villaggi - paradiso, il primo in California (Di sabato 19 febbraio 2022) Dallo storytelling allo storyliving: è l'ultima frontiera della Disney, che sta progettando villaggi - paradiso per i suoi fan adulti, una sorta di Paperopoli o Topolinia dove vivere pienamente felici,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Dallo storytelling allo storyliving: è l'ultima frontiera della, che standoper i suoi fan adulti, una sorta di Paperopoli o Topolinia dove vivere pienamente felici,...

Disney descrive "Storyliving" come "una nuova comunità dove si realizza il tuo prossimo capitolo", con "il calore e il fascino di una piccola città e la bellezza di un resort".

Il primo progetto per questa serie di villaggi residenziali sarà sviluppato nel deserto californiano di Rancho Mirage, nella famosa Coachella Valley, un'area dove anni fa Walt e Lillian Disney avevano ...

