Dismissioni a Torino - Stellantis vende gli uffici del Lingotto

(Di sabato 19 febbraio 2022)si restringe andoper complessivi 20 mila metri quadrati dello storico complesso dela un'azienda di software, in modo da ridurre ulteriormente i propri costi. L'edificio ha una lunga storia, essendo stato costruito a partire dal 1915 su un progetto dell'architetto Giacomo Isidoro Matté-Trucco, autore, tra l'altro, anche di alcuni edifici dell'Arsenale navale di La Spezia. Inaugurata nel 1923, la fabbrica si distingueva per lo sviluppo verticale, con i piani collegati da ampie rampe che portavano le vetture prodotte fino al tetto, dove si trovava una pista di collaudo. Dismesso poi in favore di Mirafiori, lo stabilimento è stato trasformato in anni molto più recenti, con l'intervento di Renzo Piano, in un centro polifunzionale con spazi fieristici, alberghi, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dismissioni Torino

La Stampa

Il sindaco ha precisato: "Noi non faremodi quote azionarie di partecipate, se non in una quota minima". Argomentiirpef comune diVideo del giorno Calcio, la sfuriata del ...E dunque? La crisi è già alle spalle e ahanno riacquistato la possibilità di spendere senza ...di ulteriore valorizzazione patrimoniale e accompagnato da un piano di tagli eche ne ...Il Comune di Torino alza le tasse per i redditi sopra i 28.000 euro ... Il sindaco ha precisato: "Noi non faremo dismissioni di quote azionarie di partecipate, se non in una quota minima". Metti mi ...Il Comune di Torino alza le tasse per i redditi sopra i 28.000 euro ... Il sindaco ha precisato: "Noi non faremo dismissioni di quote azionarie di partecipate, se non in una quota minima". Metti mi ...