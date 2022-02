Diretta Roma-Verona 1-2 | il baby Volpato accorcia | Pellegrini protesta per un rigore non fischiato

(Di sabato 19 febbraio 2022) Unain emergenza ospita alle 18 allo stadio Olimpico (ancora sold out, 30mila spettatori) ildi Tudor. Mourinho ha nove giocatori indisponibili tra infortuni, squalifiche e casi Covid. La...

Advertising

la_gata_lova : @repubblica impannellata fra i risultati della Serie A e la diretta Verona - Roma, vediamoci pure questo inizio di… - zazoomblog : Diretta Roma - Verona 0 - 2: Tameze raddoppia al 20 giallorossi spiazzati - #Diretta #Verona #Tameze #raddoppia - zazoomblog : Diretta Roma-Verona 0-0: comincia il match Mourinho sceglie la difesa a tre - #Diretta #Roma-Verona #comincia… - infoitsport : Diretta LIVE Roma-Verona 0-1: Barak sblocca subito la partita dell’Olimpico - infoitsport : DIRETTA Serie A, Roma-Verona | Segui la cronaca LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Roma

Questo match sarà visibile insui canali Sky ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di- Verona 1 - 2. LIVE vedi anche Serie A: Milan vince, Sassuolo -2 - 2. Atalanta - ...- Verona, laSecondo tempo 60' - Colpo di testa di Felix dopo cross di cristante, l'attaccante non trova la porta 57' - Laè pericolosa per la prima volta nel match. Pellegrini ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Ti rimproveri qualche cosa ... Devono recuperare il tempo perduto e devono veramente tornare a relazionarsi con gli altri in maniera diretta e vivere un po' quello che è stata ...Domani le azzurre sfidano la Norvegia: con una vittoria la finale è assicurata ROMA (ITALPRESS ... Domani alle 12 (ore 13 italiane, diretta su Rai Sport) le Azzurre affrontano la Norvegia ...