Dionisi | 'C'è voglia di rivalsa Raspadori e Scamacca ci saranno | ma non sono in vetrina mercato Out Toljan e Djuricic'

(Di sabato 19 febbraio 2022) L'allenatore del Sassuolo, Alessio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Inter in programma domani. L'INTER -...

Dirigenza Inter © LaPresseI nerazzurri ospiteranno il Sassuolo diper provare a ... quando i giocatori in scadenza trattano significa che hannodi continuare con noi. E se c'èda ...Domenica infatti i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo di Alessio, reduce dallo sfortunato ... Ieri sera Beppe Marotta ha dichiarato che 'Brozovic e Perisic hannodi continuare con l'...Esordisce così in conferenza stampa Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. Voglia di rivalsa e assenze La ...L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa per presentare ... RIVALSA - "Sì, assolutamente c'è voglia di rivalsa. Veniamo da una partita fatta bene e pareggiata al 94' ...