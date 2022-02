Dietro il caso doping della Valieva a Pechino (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Una cosa è sacrosanta: Kamila Valieva, ragazza di 15 anni nata in Tatarstan, non ha assunto la trimetazidina in forma volontaria con lo scopo di migliorare le sue prestazioni. L'avrà scambiata come caramellina trovata nell'automobile del nonno che fungeva da taxista per andare agli allenamenti oppure qualcuno, che sapeva che il farmaco era bandito, ha indotto Kamila a sua insaputa ad assumerlo? Assunzione del doping all'insaputa dell'atleta? L'ex Ddr - ma non solo nei Paesi oltre cortina - ha fatto scuola in materia. A scoprire il giallo toccherà all'indagine annunciata sia dalla Rusada (agenzia antidoping russa) che dalla Wada (agenzia antidoping mondiale). Ci sara' da capire come la provetta numero 170859V del 25 dicembre sia improvvisamente risultata positiva con all'interno 2,1 ng/mL di trimetazidina, ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Una cosa è sacrosanta: Kamila, ragazza di 15 anni nata in Tatarstan, non ha assunto la trimetazidina in forma volontaria con lo scopo di migliorare le sue prestazioni. L'avrà scambiata come caramellina trovata nell'automobile del nonno che fungeva da taxista per andare agli allenamenti oppure qualcuno, che sapeva che il farmaco era bandito, ha indotto Kamila a sua insaputa ad assumerlo? Assunzione delall'insaputa dell'atleta? L'ex Ddr - ma non solo nei Paesi oltre cortina - ha fatto scuola in materia. A scoprire il giallo toccherà all'indagine annunciata sia dalla Rusada (agenzia antirussa) che dalla Wada (agenzia antimondiale). Ci sara' da capire come la provetta numero 170859V del 25 dicembre sia improvvisamente risultata positiva con all'interno 2,1 ng/mL di trimetazidina, ...

