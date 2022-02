Denise Pipitone | la nuova speranza per ritrovarla | l’annuncio di Piera Maggio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sono passati più di diciassette anni dalla scomparsa die adesso sta per arrivare in televisione una grande novità. Ecco di cosa si tratta.non si arrende e cerca ancora di scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa della piccola. Nonostante sia uno dei casi più costosi e lunghi della storia giudiziaria italiana, non si è mai venuto a capo della verità su quanto successo. Il caso della piccolaè uno di quei casi irrisolti della giustizia italiana. Una scomparsa misteriosa avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. Nonostante siano passati più di diciassette anni da quell’evento, l’attenzione pubblica non ha mai smesso di interessarsi alla bambina. Moltissime ...

La storia di, la piccola scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, arriva in tv. Si tratterà di una docuserie che andrà in onda nel mese di marzo in streaming su Discovery+ e poi in prima ...Proprio sul social ha comunicato che, a breve, sul caso disarà trasmessa una docuserie , presto disponibile sulle piattaforme di streaming. Il post di Piera Maggio su Facebook Queste ...Sono passati più di diciassette anni dalla scomparsa di Denise Pipitone e adesso sta per arrivare in televisione una grande novità. Ecco di cosa si tratta. Piera Maggio non si arrende e cerca ancora ...Proprio sul social ha comunicato che, a breve, sul caso di Denise Pipitone sarà trasmessa una docuserie, presto disponibile sulle piattaforme di streaming. Il post di Piera Maggio su Facebook ...