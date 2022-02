Denis | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 19 febbraio 2022) Anche se ha chiare origini francesi,è unche piace anche ai genitori italiani, ed è usato sia nella sua forma maschile che in quella femminile,e. Rappresenta il corrispettivo francese dell’italiano Dionigi/Dionisia, in ricordo del dio greco Dionisio, ormai però caduto piuttosto in disuso; per questo, dal punto di vista etimologico può essere considerato come la continuazione delgreco ????????? (Dionysios), che è appunto derivato da quello del dio greco del vino e delle feste, Dioniso. Il suoè pertanto quello di “consacrato a Dioniso” oppure “che viene da Dioniso”. La forma francese di cui parliamo,, era assai popolare in Francia nel Medioevo, mentre venne portata in Inghiltrra dai Normanni, diffondendosi poi rapidamente in tutto l’occidente. A ...