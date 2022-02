Dall’Argentina sono sicuri | Fiorentina sul centrale del Feyenoord!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 febbraio 2022) Marcos Senesi,argentino (con cittadinanza italiana) del Feyenoord, club olandese con sede a Rotterdam, ha attirato l’attenzione non solo di Roma e Napoli, ma anche della. Come riporta il principale quotidiano di Firenze infatti, La Nazione, la certezza arriva addirittura. Senesi –– FeyenoordIl contratto del giovane del ’97 infatti è in scadenza nel 2023 e le trattative potrebbero iniziare ancor prima dell’estate, già a marzo. Stando alla valutazione del club olandese, l’ingaggio si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Chiara Dell’Orto