Dai Fanfani per ‘acquistare’ i politici ai ‘bonus dichiarazioni’ | ecco come funziona il Fantacitorio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il successo riscosso dal Fantasanremo, che ha contribuito in maniera decisiva a rendere il Festival ancora più seguito e interattivo,in arrivo il. A lanciare l’idea è la trasmissione di La 7, Propaganda Live, condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro. Coinvolgere in maniera giocosa i tanti appassionati di politica italiana, consentendogli di creare una squadra composta dodiciè la mission che si è dato il team del programma satirico. L’idea è quella di attribuire un punteggio alle prestazioni mediatiche di onorevoli, sindaci e presidenti di Regione. Più la sparano grossa, più compiono gesti eclatanti, maggiore sarà il fantavoto a loro attribuito. Meglio avere nel proprio roster quelli che notoriamente si distinguono per il loro stare sempre sopra le righe, dunque. Il gioco, ovviamente, ha anche un ...

GioFastidioso : @lucianonobili @elio_vito @gasparripdl Lucià mi sei costato due fanfani...vedi di farmi fare punti...arriva alla pr… - AppleSab2 : @Fanta_citorio che ho sbagliato qualcosa? Ho fatto male i conti? I Fanfani erano cash???dai dai dai che ho uno squadrone!!! - MovTorm : Dai @welikeduel, che dopo aver mandato in tendenza #fantacitorio, va in tendenza anche #fanfani. #propagandalive -

