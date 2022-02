Dagli integratori alla carne sintetica: ecco le nuove tendenze dell’alimentazione (Di sabato 19 febbraio 2022) Novel food e Nutraceutica, due tendenze che stanno imperversando da qualche anno a livello alimentare, ma anche un business molto redditizio in Italia e nel resto del mondo. Nata dall’unione delle parole nutrizione e farmaceutica, il comparto comprende, tra i tanti, quello dell’alimentazione funzionale – di cui fanno parte i cibi “senza” (zuccheri, glutine, lattosio, ecc.) o “arricchiti” con elementi chimici (ferro, magnesio, ecc.) – gli integratori alimentari, i cibi vegan, per l’infanzia, la carne sintetica, le farine di insetti, e molto altro. Atteso un boom da qui al 2027 Un settore vastissimo che nel 2021, secondo un rapporto curato dall’Ufficio studi Mediobanca, ha raggiunto un giro d’affari di 500 miliardi di dollari ed è in continua espansione. Si stima che entro il 2027 il fatturato del ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 febbraio 2022) Novel food e Nutraceutica, dueche stanno imperversando da qualche anno a livello alimentare, ma anche un business molto redditizio in Italia e nel resto del mondo. Nata dall’unione delle parole nutrizione e farmaceutica, il comparto comprende, tra i tanti, quellofunzionale – di cui fanno parte i cibi “senza” (zuccheri, glutine, lattosio, ecc.) o “arricchiti” con elementi chimici (ferro, magnesio, ecc.) – glialimentari, i cibi vegan, per l’infanzia, la, le farine di insetti, e molto altro. Atteso un boom da qui al 2027 Un settore vastissimo che nel 2021, secondo un rapporto curato dall’Ufficio studi Mediobanca, ha raggiunto un giro d’affari di 500 miliardi di dollari ed è in continua espansione. Si stima che entro il 2027 il fatturato del ...

Advertising

voltes48 : RT @GMorenghi: @Bluefidel47 Come ho sempre consigliato a tutti, esponetevi al sole regolarmente e senza usare creme 'protettive'. Altre fon… - rosaca : RT @GMorenghi: @Bluefidel47 Come ho sempre consigliato a tutti, esponetevi al sole regolarmente e senza usare creme 'protettive'. Altre fon… - ASoraCamilla : @massimo0123456 Già... Anche L'Ovaio Policistico. Di cui io soffro. Va tenuto sotto controllo anche dal punto di vi… - GMorenghi : @Bluefidel47 Come ho sempre consigliato a tutti, esponetevi al sole regolarmente e senza usare creme 'protettive'.… - BoobleItalia : La ricerca coi calciatori dell'Udinese: stress ossidativo contrastato dagli integratori - -