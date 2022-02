Da lunedì lavori anche sul rondò delle Valli, come cambia la viabilità (Di sabato 19 febbraio 2022) Bergamo. Inizia il cantiere al rondò delle Valli: l’Impresa Milesi, incaricata dei lavori, ha cominciato nei giorni scorsi le attività preliminari di pulizia, tracciamento e verifica dell’area, per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di Bergamo. L’opera, che vedrà la sua conclusione a dicembre 2022, prevede la realizzazione di oltre 600 metri di sedime stradale a cui si aggiunge la riqualifica del verde limitrofo e la realizzazione di parte del tracciato ciclopedonale che da Bergamo porterà a Gorle. Un investimento pari a circa 6,5 milioni di euro che si unisce alle diverse opere di urbanizzazione che gravitano intorno al progetto di Chorus Life, il futuro “Smart district” – Città del futuro” di Bergamo. Per consentire l’intervento, il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 19 febbraio 2022) Bergamo. Inizia il cantiere al: l’Impresa Milesi, incaricata dei, ha cominciato nei giorni scorsi le attività preliminari di pulizia, tracciamento e verifica dell’area, per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di Bergamo. L’opera, che vedrà la sua conclusione a dicembre 2022, prevede la realizzazione di oltre 600 metri di sedime stradale a cui si aggiunge la riqualifica del verde limitrofo e la realizzazione di parte del tracciato ciclopedonale che da Bergamo porterà a Gorle. Un investimento pari a circa 6,5 milioni di euro che si unisce alle diverse opere di urbanizzazione che gravitano intorno al progetto di Chorus Life, il futuro “Smart district” – Città del futuro” di Bergamo. Per consentire l’intervento, il ...

Advertising

ValserianaNews : Da lunedì lavori sul rondò delle Valli: come cambia la viabilità - Valseriana News - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #lavori - A26 Genova - Gravellona Toce ? chiuso bivio A10 Genova-Savona > Genova ?? fino alle 06:00… - LavoroLazio_com : Acea Ato 2: lunedì 21 febbraio sospensione idrica a Morlupo Acea Ato 2 comunica che, per lavori ... - atm_informa : Dal 21 febbraio al 31 marzo, la linea tram 2 cambia percorso e fermate dal lunedì al venerdì, dopo le 21:30, ed è s… - CosenzaChannel : Le disposizioni saranno in vigore da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio per consentire la posa della tubazione del gas… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì lavori Da lunedì 21 febbraio via ai lavori al Rondò delle Valli: come cambia la viabilità Lunedì 21 febbraio prenderà il via anche il cantiere al Rondò delle Valli, per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di ...

Ponte del Neto, proseguono i lavori di manutenzione dell'Anas I lavori, per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro , riguardano il ripristino ... Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire da lunedì 21 febbraio e ...

Da lunedì 21 febbraio lavori sul rondò delle Valli: ecco come cambia la viabilità lungo le varie fasi del cantiere | Sito istituzionale del Comune di Bergamo Comune di Bergamo 21 febbraio prenderà il via anche il cantiere al Rondò delle Valli, per la costruzione del sovrappasso che connetterà la strada provinciale, dalla Val Seriana, alla circonvallazione Est di ..., per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro , riguardano il ripristino ... Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, a partire da21 febbraio e ...