Da due giorni sono sotto i 1000 i nuovi contagi in FVG (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 296 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,01%. sono inoltre 7.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 629 casi (7,9%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 328. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (17,73%), seguita da quella 50-59 anni (14,7%) e da quella 30-39 anni (12,86%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone: una donna di 100 anni di Rivignano Teor (deceduta in Rsa), una donna di ... Leggi su udine20 (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.803 tamponi molecolaristati rilevati 296, con una percentuale di positività del 5,01%.inoltre 7.958 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 629 casi (7,9%). Le persone ricoverate in terapia intensiva21, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 328. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (17,73%), seguita da quella 50-59 anni (14,7%) e da quella 30-39 anni (12,86%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone: una donna di 100 anni di Rivignano Teor (deceduta in Rsa), una donna di ...

