Curling | Niklas Edin sfata la maledizione olimpica! La Svezia vince l’oro | trascinata dal più grande della storia

(Di sabato 19 febbraio 2022)ha finalmenteto lae ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il più forte giocatore didi tutti i tempi aveva sempre mancato l’appuntamento con il titolo a cinque cerchi: ancora oggi maledice la rocambolesca finale contro gli USA a PyeongChang 2018, quando in una mano concesse cinque punti ai nordamericani e si dovette accontentaremedaglia d’argento; ancora oggi si affligge per la dannata semifinale di Sochi 2014, quando perse per 6-5 contro la Gran Bretagna e poi andò a prendersi il bronzo. Dopo un argento e un bronzo, senza dimenticarsi il quarto posto di Vancouver 2010, è finalmente giunto il momento di esultare sul palcoscenico più importante. Oggi il fuoriclasse scandinavo ha fatto pace con le stone e ...