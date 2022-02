Crisi Ucraina, le paludi del Pripyat da sempre al centro della storia della guerra (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci sono luoghi e territori che per la loro conformazione morfologica e anche per il fatto che risiedono in zone, o di passaggio, o di confine hanno visto passare eserciti, combattere battaglie cruente, fino ad arrivare a dispute legali per la loro posizione strategica. La storia insegna, e alle volte dovrebbe essere un utile prontuario da analizzare e studiare con cura, che con una migliore analisi geopolitica si potrebbero evitare conflitti e Crisi internazionali. Non ne è da meno una zona quella delle paludi del Pripyat che troviamo oggi al centro dello scacchiere geopolitico internazionale al confine tra Ucraina e Bielorussia e su cui si sono schierate le truppe russe in contrapposizione a quelle ucraine. Sono note a tutti le discusse immagini satellitari che avevano mostrato un ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci sono luoghi e territori che per la loro conformazione morfologica e anche per il fatto che risiedono in zone, o di passaggio, o di confine hanno visto passare eserciti, combattere battaglie cruente, fino ad arrivare a dispute legali per la loro posizione strategica. Lainsegna, e alle volte dovrebbe essere un utile prontuario da analizzare e studiare con cura, che con una migliore analisi geopolitica si potrebbero evitare conflitti einternazionali. Non ne è da meno una zona quella delledelche troviamo oggi aldello scacchiere geopolitico internazionale al confine trae Bielorussia e su cui si sono schierate le truppe russe in contrapposizione a quelle ucraine. Sono note a tutti le discusse immagini satellitari che avevano mostrato un ...

