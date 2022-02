Crisi Ucraina | Germania e Francia ai connazionali | «Lasciate il Paese con urgenza» La Nato trasferisce il personale fuori da Kiev

Leggi su open.online

(Di sabato 19 febbraio 2022) «L’vuole la pace. L’Europa vuole la pace. La Russia non vuole attaccare. Chi di noi sta mentendo?», ha chiesto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in apertura del suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente ucraino ha poi aggiunto: «L’rispetta gli accordi di Minsk e il cessate il fuoco concordato due anni fa, mentre in risposta riceve bombardamenti. Apprezziamo ogni tipo di aiuto – ha proseguito il presidente ucraino – ma tutti devono capire che non è l’che deve richiederli, perché si tratta di aiuti che concorrono alla sicurezza dell’Europa e del mondo e l’si è fatta scudo dell’Europa per otto anni: l’architettura della sicurezza globale è fragile e deve essere aggiornata e noi ci difenderemo con o senza partner». Il presidente Zelensky ha poi aggiunto: ...