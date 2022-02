Crisi Ucraina, esplosioni a Donetsk, morto un soldato nel Donbass: civili in fuga. Granata di Kiev in Russia (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Ucraina denuncia la morte di uno dei suoi militari in scontri con le milizie filorusse lungo la linea di contatto nell’est del Paese. Il militare sarebbe morto, dice l’esercito, ferito da schegge dopo un attacco dell’artiglieria pesante, intorno alle 9 ora locale. «Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto», si legge in una nota pubblicata da Ukrinform. Nel nord della città di Donetsk, controllata dai ribelli filorussi, in Ucraina orientale, secondo quanto racconta una testimonianza riportata da Reuters, sono state udite “diverse esplosioni”. Una cannonata sarebbe invece esplosa in territorio russo a un chilometro dal confine con l’Ucraina nella regione di Rostov sul Don: lo scrive l’agenzia Interfax. «L’esplosione è avvenuta a ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) L’denuncia la morte di uno dei suoi militari in scontri con le milizie filorusse lungo la linea di contatto nell’est del Paese. Il militare sarebbe, dice l’esercito, ferito da schegge dopo un attacco dell’artiglieria pesante, intorno alle 9 ora locale. «Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto», si legge in una nota pubblicata da Ukrinform. Nel nord della città di, controllata dai ribelli filorussi, inorientale, secondo quanto racconta una testimonianza riportata da Reuters, sono state udite “diverse”. Una cannonata sarebbe invece esplosa in territorio russo a un chilometro dal confine con l’nella regione di Rostov sul Don: lo scrive l’agenzia Interfax. «L’esplosione è avvenuta a ...

