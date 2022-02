Crisi Ucraina | allarme Usa | «Le truppe russe pronte a colpire» Germania e Francia ai connazionali a Kiev | «Lasciate il Paese con urgenza»

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’denuncia la morte di uno dei suoi militari in scontri con le milizie filolungo la linea di contatto nell’est del. Il militare sarebbe morto, dice l’esercito, ferito da schegge dopo un attacco dell’artiglieria pesante, intorno alle 9 ora locale. «Le Forze Armate ucraine manifestano sentite condoglianze ai parenti e agli amici del defunto», si legge in una nota pubblicata da Ukrinform. Nel nord della città di Donetsk, controllata dai ribelli filorussi, inorientale, secondo quanto racconta una testimonianza riportata da Reuters, sono state udite «diverse esplosioni». Una cannonata sarebbe invece esplosa in territorio russo a un chilometro dal confine con l’nella regione di Rostov sul Don: lo scrive l’agenzia Interfax. «L’esplosione è avvenuta a 300 metri da una casa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - forza_italia : L'evoluzione della crisi ucraina e il deterioramento dei rapporti tra Usa e Russia mette in evidenza la necessità d… - welikeduel : L'intervista esclusiva a Luigi Di Maio sulla crisi Russia-Ucraina (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - TlRZAN : La determinanza di Kean nella Juve è pari a quella di Di Maio nella crisi tra Russia e Ucraina. #JuventusTorino - Marilenapas : RT @repubblica: Crisi Ucraina-Russia, l'escalation costruita: i video dei leader filorussi che ordinano l'evacuazione erano preregistrati [… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

AGI/Vista - "Ho parlato con i leader transatlantici per discutere le manovre militari russe intorno all'. Abbiamo concordato sul sostegno all', di continuare gli sforzi diplomatici e abbiamo affermato di essere pronti a imporre alla Russia costi molto elevati se dovessero scegliere la strada del conflitto". Lo ha dichiarato il ...Una volta che l'ha chiesto la nostra assistenza, abbiamo lavorato 24 ore su 24 per aiutare ... Lo fa sapere il Commissario per la gestione delle, Janez Lenar. 19 feb 14:38 Incontro Di Maio ...In questo momento l'Ucraina è "lo scudo d'Europa" contro l'esercito russo. Poi si rivolge alla vicepresidente americana che lo ha accolto: "L'unica cosa che vogliamo è la pace". La domanda, secondo ...Non è tanto questione di velocità, in fatto di missili ipersonici, ma di manovrabilità. La crisi Russia - Ucraina è diventata anche il pretesto per Mosca di gonfiare i muscoli annunciando l'impiego di ...