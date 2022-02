Crisi Russia-Ucraina, i leader filorussi chiamano alla “mobilitazione”, Kamala Harris: “Se Mosca attacca, la Nato si rafforzerà nell’Est Europa” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Biden sembra avere pochi dubbi: “Sono convinto che Putin abbia deciso di attaccare”. E promette “costi altissimi” se Mosca dovesse invadere l’Ucraina o attaccarla militarmente. LEGGI ANCHE: Fine del Green pass, visite in ospedale e addio alle fasce a colori: le date delle prossime riaperture I leader separatisti filorussi chiamano alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il presidente americano Joe Biden sembra avere pochi dubbi: “Sono convinto che Putin abbia deciso dire”. E promette “costi altissimi” sedovesse invadere l’rla militarmente. LEGGI ANCHE: Fine del Green pass, visite in ospedale e addio alle fasce a colori: le date delle prossime riaperture IseparatistiL'articolo proviene da Inews24.it.

