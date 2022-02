Crisi Russia-Ucraina, colpi di mortaio esplosi durante la visita del ministro Monastyrsky (Di sabato 19 febbraio 2022) Intorno alle 16 colpi di mortaio sono stati esplosi nelle vicinanze del luogo dove si trovava il ministro dell’Interno ucraino Denys Monastyrsky, in visita nell’Est del Paese. A renderlo noto, i giornalisti dell’Afp. Non ci sarebbero feriti. Le esplosioni si sono verificare nei pressi del villaggio Novo Lugansk. Un secondo soldato ucraino è rimasto ucciso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Intorno alle 16disono statinelle vicinanze del luogo dove si trovava ildell’Interno ucraino Denys, innell’Est del Paese. A renderlo noto, i giornalisti dell’Afp. Non ci sarebbero feriti. Leoni si sono verificare nei pressi del villaggio Novo Lugansk. Un secondo soldato ucraino è rimasto ucciso L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - forza_italia : L'evoluzione della crisi ucraina e il deterioramento dei rapporti tra Usa e Russia mette in evidenza la necessità d… - welikeduel : L'intervista esclusiva a Luigi Di Maio sulla crisi Russia-Ucraina (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - Profilo3Marco : RT @repubblica: Crisi Ucraina-Russia: Gru, Svr, Fsb: ecco come le spie russe si preparano a eliminare gli oppositori in Ucraina [di Gianluc… - RominaMercanti : La crisi Ucraina ci ricorda quello che non abbiamo fatto sulle rinnovabili -