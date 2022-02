Crisanti dice che non si è arricchito con il Covid: “Ho comprato una villa del ‘600 ma mi è costata meno di 2 milioni di euro” (Di sabato 19 febbraio 2022) Pioggia di polemiche sul professor Andrea Crisanti per essersi concesso un lusso. L’esperto è intervenuto per difendersi e fare chiarezza. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 50.534 unità. Da ieri 252 morti e 84.767 guariti. I casi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 febbraio 2022) Pioggia di polemiche sul professor Andreaper essersi concesso un lusso. L’esperto è intervenuto per difendersi e fare chiarezza. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di– attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 50.534 unità. Da ieri 252 morti e 84.767 guariti. I casi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

frenzullo : @gagliardamente Crisanti aveva per tutti previsioni nefaste un mese e mezzo fa. Anche io toglierei tutto ora, ma no… - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Crisanti ha comprato una villa del Seicento. Ma dice che la pandemia non l'ha fatto arricchire. La coincidenza tempora… - portorico69 : RT @MessoraClaudio: Non ho ancora letto, ma era talmente prevedibile, che se ci fossero dei bagarini per scommettere su questi articoli sar… - Ade9515 : RT @autocostruttore: Crisanti ha comprato una villa del Seicento. Ma dice che la pandemia non l'ha fatto arricchire. La coincidenza tempora… - AndreaLori5 : RT @MessoraClaudio: Non ho ancora letto, ma era talmente prevedibile, che se ci fossero dei bagarini per scommettere su questi articoli sar… -