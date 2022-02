Crema al cioccolato: super leggera, senza farina né uova! (Di sabato 19 febbraio 2022) Siete un po’ giù di corda? La primavera vi toglie le forze? Recuperatela con questa Crema al cioccolato fondente, senza farina né uova! Parliamo di un alimento ricco di polifenoli e di flavonoidi in grado di proteggere cuore e arterie dallo stress ossidativo. Contiene, inoltre, teobromina, una sostanza che previene l’infarto. Regala euforia e buon umore perché contiene il magnesio che regola il sistema nervoso e la caffeina che agisce sui processi neuronali. Insomma è un vero toccasana nei momenti di sconforto, indicato anche per combattere la sindrome premestruale! Con questa ricetta, realizzerete una sorta di elisir di felicità per consolarvi e coccolarvi! Se desiderate una davvero resa light, sostituite lo zucchero con il dolcificante che preferite, il latte di mucca con quello vegetale (soia, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 febbraio 2022) Siete un po’ giù di corda? La primavera vi toglie le forze? Recuperatela con questaalfondente,néParliamo di un alimento ricco di polifenoli e di flavonoidi in grado di proteggere cuore e arterie dallo stress ossidativo. Contiene, inoltre, teobromina, una sostanza che previene l’infarto. Regala euforia e buon umore perché contiene il magnesio che regola il sistema nervoso e la caffeina che agisce sui processi neuronali. Insomma è un vero toccasana nei momenti di sconforto, indicato anche per combattere la sindrome premestruale! Con questa ricetta, realizzerete una sorta di elisir di felicità per consolarvi e coccolarvi! Se desiderate una davvero resa light, sostituite lo zucchero con il dolcificante che preferite, il latte di mucca con quello vegetale (soia, ...

Advertising

__favolosa : VOGLIO FARMI UN BEL GELATO CON CREMA, MIRTILLI E CIOCCOLATO - ClubRicette : MOUSSE AL CIOCCOLATO E COCCO ?? ?? ?? - lamiabuonaforc2 : ...venite a provare la CREMA NAMELAKA?? questa è la Torta che ho preparato per mio figlio Andrea, per i suoi 10 anni… - Accipicchina : Le cassatelle sono degli scrigni di pasta che racchiudono una crema di ricotta con gocce di cioccolato. Una vera de… - cri_inthewoods : Ho assaggiato la crema al cioccolato della V4lsoia ed è buonissima. Comunque io se fossi in loro considererei un ri… -