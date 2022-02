Covid Toscana 19 febbraio | 3 050 nuovi contagi | cala ancora il tasso di positività

Advertising

NewsToscana : #Covid Toscana: oggi 3.050 nuovi casi, età media 37 anni. I decessi sono 13 - sulsitodisimone : Covid oggi Toscana, 3.050 contagi e 13 morti: bollettino 19 febbraio - italiaserait : Covid oggi Toscana, 3.050 contagi e 13 morti: bollettino 19 febbraio - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 3.050 contagi e 13 morti: bollettino 19 febbraio: (Adnkronos) - Dati e numeri dalla Regione… - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 3.050 contagi e 13 morti: bollettino 19 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Continua la flessione della curva del contagio secondo le anticipazioni del presidente Giani. Il punto sui ...Vandalizzato la scorsa notte, con scritte no vax, l'hub per la vaccinazione antidi Empoli (Firenze). Lo riferisce su Facebook la sindaca della città, Brenda Barnini , postando le foto delle scritte. 'I vax uccidono', le parole scritte con uno spray di colore rosso, ...La toscana, tuttavia, è subito attesa da un incontro particolarmente ... tenuto prima e durante l’intervista concessa all’Equipe nonostante la positività al COVID-19: “È stato un errore – esordisce ...In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 834.334 i casi di positività al Coronavirus, 3.050 in più rispetto a ieri (1.174 confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico). I nuovi ...