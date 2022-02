Covid Sicilia, 5504 nuovi positivi in 24 ore: 419 Ragusa (Di sabato 19 febbraio 2022) Il bollettino del Ministero della Salute annuncia 5.504 nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 0re a fronte di 37.623 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.594. Il tasso di positività scende al 14,6% ieri era al 15,8%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 248.459 con un decremento di 1.637 casi. I guariti sono 7.257 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.253. Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1144. casi, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345, Ragusa 419, Caltanissetta ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022) Il bollettino del Ministero della Salute annuncia 5.504casi di19 registrati nelle ultime 24 0re a fronte di 37.623 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 5.594. Il tasso dità scende al 14,6% ieri era al 15,8%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attualisono 248.459 con un decremento di 1.637 casi. I guariti sono 7.257 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.253. Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1144. casi, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345,419, Caltanissetta ...

