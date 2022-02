Covid oggi Vda, 53 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Torino, 19 feb. - (Adnkronos) - Sono 53 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia ad oggi a 31.076. I positivi attuali sono 1598 di cui 1570 in isolamento domiciliare, 23 i ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva. I guariti totali sono oggi 28.961, in aumento di 119 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.186, i tamponi fino ad oggi effettuati 460.942. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 517. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Torino, 19 feb. - (Adnkronos) - Sono 53 ida coronavirus in Valle d'Aosta, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia ada 31.076. I positivi attuali sono 1598 di cui 1570 in isolamento domiciliare, 23 i ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva. I guariti totali sono28.961, in aumento di 119 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.186, i tamponi fino adeffettuati 460.942. I decessi di persone risultate positive alin Valle d'Aosta da inizio emergenza adsono 517.

