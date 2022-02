Covid oggi Lazio, 5.583 contagi. A Roma 2.484 casi (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.583 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 18 morti. a Roma, segnalati 2.484 casi. “oggi nel Lazio, su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovi casi positivi (-827); sono 18 i decessi (-4), 1.659 i ricoverati (-80), 148 le terapie intensive (-10) e +10.568 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.484. Prosegue il trend in discesa”, dice nel dettaglio l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Questi i numeri delle ultime 24 ore, nel dettaglio. Asl Roma ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.583 ida coronavirus nel, 19 febbraio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 18 morti. a, segnalati 2.484. “nel, su 15.416 tamponi molecolari e 39.684 tamponi antigenici per un totale di 55.100 tamponi, si registrano 5.583 nuovipositivi (-827); sono 18 i decessi (-4), 1.659 i ricoverati (-80), 148 le terapie intensive (-10) e +10.568 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. Icittà sono a quota 2.484. Prosegue il trend in discesa”, dice nel dettaglio l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Questi i numeri delle ultime 24 ore, nel dettaglio. Asl...

