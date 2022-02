Covid oggi Italia, Rasi: “Tempi maturi per alleggerire divieti” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Situazione Covid in Italia? “I Tempi sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti. Il decremento dei contagi è veloce ed è giusto sollevare progressivamente tutte le misure restrittive. Tra qualche settimana molte non avranno più una logica”. Così Guido Rasi, già direttore di Ema in una intervista al Giornale. “Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per Covid, di cui il 70% non è vaccinato. Ogni singola prima dose va nella direzione giusta: avere 7-8 mila posti letto evitabili è poco accettabile quando ci sono milioni di malati che ancora non si posso ricoverare”. “L’Italia è in una condizione migliore di altri – spiega Rasi ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Situazionein? “Isono ragionevolmenteper. Il decremento dei contagi è veloce ed è giusto sollevare progressivamente tutte le misure restrittive. Tra qualche settimana molte non avranno più una logica”. Così Guido, già direttore di Ema in una intervista al Giornale. “Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per, di cui il 70% non è vaccinato. Ogni singola prima dose va nella direzione giusta: avere 7-8 mila posti letto evitabili è poco accettabile quando ci sono milioni di malati che ancora non si posso ricoverare”. “L’è in una condizione migliore di altri – spiega...

Advertising

ItaliaViva : ??????????Sbloccato e rafforzato dal governo il fondo per medici e sanitari che hanno perso la vita per il #Covid . L… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - Adnkronos : #Statoemergenza, Draghi: 'Vogliamo eliminare restrizioni il più presto possibile'. - AnnaMonteforte : RT @pbecchi: „La situazione sanitaria continua a migliorare“ così Draghi, poi cita un elenco di dati, ma omette di dire che oggi ci sono s… - lifestyleblogit : Covid oggi Germania, 189.105 contagi e 210 morti - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Caro Bollette: confermati 600 di bonus elettrico! A chi? Approvati anche risorse per sostenere gli impianti sportivi , come piscine e palestre che fino ad oggi hanno subito danni economici incalcolabili a causa del Covid e alle chiusure. Non sono ancora ...

Influenza, il Covid frena ancora il virus: solo 4 milioni di casi, stagione finita ...rete di sorveglianza epidemiologica InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato oggi ... Contagi Covid, mappa Ecdc: l'Europa resta in rosso scuro. 'La pandemia non è finita' Antonino Bella, ...

Covid, news. Rt ai livelli giugno, intensive sotto mille. Presto road map per riaperture Sky Tg24 In Sardegna nasce l’osservatorio regionale delle povertà in considerazione del fatto che il problema del disagio sociale e della povertà sta assumendo dimensioni sempre più importanti aggravate dall'emergenza Covid-19 e dalla conseguente crisi economica.

La nuova villa di Andrea Crisanti Questo è solo un processo iniziato tre anni fa e che oggi si è concluso. Smentisco tutte le voci che io mi sia arricchito in questi due anni con il Covid». E sulla villa, il professor Crisanti ha idee ...

Approvati anche risorse per sostenere gli impianti sportivi , come piscine e palestre che fino adhanno subito danni economici incalcolabili a causa dele alle chiusure. Non sono ancora ......rete di sorveglianza epidemiologica InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato... Contagi, mappa Ecdc: l'Europa resta in rosso scuro. 'La pandemia non è finita' Antonino Bella, ...in considerazione del fatto che il problema del disagio sociale e della povertà sta assumendo dimensioni sempre più importanti aggravate dall'emergenza Covid-19 e dalla conseguente crisi economica.Questo è solo un processo iniziato tre anni fa e che oggi si è concluso. Smentisco tutte le voci che io mi sia arricchito in questi due anni con il Covid». E sulla villa, il professor Crisanti ha idee ...