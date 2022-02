Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 19 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. All’indomani dei dati Iss sul nuovo calo settimanale di contagi, incidenza e Rt – e nel giorno del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti Covid per gli immunodepressi -, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. I dati regione per regione: Sono 3.050 i nuovi contagi da Covid in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, sabato 192022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. All’indomani dei dati Iss sul nuovo calo settimanale di, incidenza e Rt – e nel giorno del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino antiper gli immunodepressi -, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. I dati regione per regione: Sono 3.050 i nuovidain ...

Advertising

ItaliaViva : ??????????Sbloccato e rafforzato dal governo il fondo per medici e sanitari che hanno perso la vita per il #Covid . L… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - GuidoDeMartini : 1??5????0??2????2??0??2??2?? OGGI CI SIAMO, è “il giorno della vergogna”: IL GIORNO in cui il governo, per tutelare l… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid - regione… - alisimona : RT @jimpirata: Ma questi che stanno decidendo di far scoppiare la terza guerra mondiale sono gli stessi che fino ad oggi si preoccupavano c… -