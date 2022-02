Covid oggi Italia, 50.534 contagi e 252 morti: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 50.534 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 252 morti. I dati del ministero della Salute fanno registrare 492.045 tamponi, per un tasso di positività del 10,27%. Sono 13.387 i ricoverati con sintomi, 953 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.369.778 con un calo di 34.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 84.767 guariti, che portano il totale a 10.905.147 da inizio pandemia. NUMERI Covid, bollettino REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 5.583 i contagi da coronavirus nel Lazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 50.534 i nuovida coronavirus192022 in, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 252. I dati del ministero della Salute fanno registrare 492.045 tamponi, per un tasso di positività del 10,27%. Sono 13.387 i ricoverati con sintomi, 953 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.369.778 con un calo di 34.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 84.767 guariti, che portano il totale a 10.905.147 da inizio pandemia. NUMERIREGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 5.583 ida coronavirus nel Lazio ...

