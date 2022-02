Covid oggi Emilia, 3.332 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.332 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. Sono 21 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 64 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.332 ida coronavirus inRomagna, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. Sono 21 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 64 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al ...

