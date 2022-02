Covid oggi Emilia, 3.332 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.332 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. Sono 21 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 64 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.332 ida coronavirus inRomagna, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. Sono 21 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 64 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,6 anni). Un dato che va rapportato al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid Italia, il bollettino di sabato 19 febbraio 2022: nuovi contagi e morti Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 19 febbraio 2022. I nuovi contagi e i morti nelle ultime 24 ore in Italia, i dati sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute NEWS IN ...

Ermal Meta, l'annuncio ai follower: 'La notizia che non avrei voluto dare' Leggi anche > Ermal Meta positivo al Covid: 'Sono stato male, ma sono in ripresa' Il cantante ha spiegato nel dettaglio i motivi della scelta di rimandare il tour. 'Non c'è soluzione. Sono ...

Covid, news. Arriva il via libera da Aifa alla quarta dose per immunodepressi. LIVE Sky Tg24 Francesco Chiofalo sul suo stato di salute: “Aspetto un letto in rianimazione” anche se da diversi mesi nel nostro Paese i presidi medici stanno tornando ad un regime di semi normalità dopo la riconversione di alcuni reparti di area Covid. Insomma, Francesco dovrà ...

Salernitana-Venezia si giocherà: La partita Salernitana-Venezia - non disputata il 6 gennaio per casi di Covid nel gruppo squadra campano - si dovrà giocare. Lo ha stabilito il giudice sportivo Gerardo Mastandrea che «in scioglimento ...

