Covid oggi Campania, 5.053 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.053 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.263 tamponi (26.089 antigenici, 15.174 molecolari). I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica sono 1.017. In terapia intensiva, invece, 59 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

