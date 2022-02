Covid oggi Abruzzo, 1.609 contagi: bollettino 19 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.609 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 19 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi positivi (di cui 927 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 1 mese e 100 anni. I contagi sono stati rilevati su 4.893 tamponi molecolari e 9.984 test antigenici. Altri 245 guariti, 92.436 attualmente positivi (+1359), 431 ricoverati in area medica (-25), 17 in terapia intensiva (-3), 91.988 in isolamento domiciliare (+1387). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (343), Chieti (487), Pescara (293), Teramo (430), fuori regione (32),in accertamento (23). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.609 ida coronavirus in, 192022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 5 morti. I nuovi positivi (di cui 927 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 1 mese e 100 anni. Isono stati rilevati su 4.893 tamponi molecolari e 9.984 test antigenici. Altri 245 guariti, 92.436 attualmente positivi (+1359), 431 ricoverati in area medica (-25), 17 in terapia intensiva (-3), 91.988 in isolamento domiciliare (+1387). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (343), Chieti (487), Pescara (293), Teramo (430), fuori regione (32),in accertamento (23). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

