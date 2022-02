Covid, nuovo studio boccia ivermectina. Bassetti: "Asini tacciano" (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 19 feb. - "Adesso vediamo se ci sarà ancora qualcuno che proporrà l'ivermectina per curare il Covid dopo il totale fallimento anche in questo importante studio condotto con tutti i crismi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 19 feb. - "Adesso vediamo se ci sarà ancora qualcuno che proporrà l'per curare ildopo il totale fallimento anche in questo importantecondotto con tutti i crismi. ...

Advertising

chetempochefa : 'Questa sera parliamo di un nuovo farmaco che è stato appena approvato per l'uso contro il covid: il paxlovid'.… - MediasetTgcom24 : Covid, studio Iss su test animali: nuovo vaccino efficace con ogni variante #viruses #istitutosuperioredisanità… - AlfonsoFuggetta : RT @chetempochefa: 'Questa sera parliamo di un nuovo farmaco che è stato appena approvato per l'uso contro il covid: il paxlovid'. @Robert… - AnnaritaNinni : RT @chetempochefa: 'Questa sera parliamo di un nuovo farmaco che è stato appena approvato per l'uso contro il covid: il paxlovid'. @Robert… - gabri1967 : @noitre32 Ma certo… Siamo morti alla 1ª; non paghi, pure alla 2ª; ri-morti alla 3ª, moriremo di nuovo alla 4ª. Ho… -