Covid | news Il bollettino | 50 534 casi e 252 decessi Tasso positività al 10 | 3% LIVE

(Di sabato 19 febbraio 2022) Processati 492.045 tamponi. Calano le terapie intensive (-34) e i ricoveri ordinari (-516). L'indice Rt scende a 0,77. Il sottosegretario Costa annuncia che il governo prepara una road map per il ritorno alla normalità. Si ragiona sull'abolizione del green pass, ma l'obbligo del vaccino per gli over 50 potrebbe essere prorogato a giugno. Il Cdm ha istituito un fondo da 15 milioni per le famiglie dei sanitari morti di. Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta passeranno da lunedì dall'arancione al giallo

Sono 8, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di- 19. Il totale diventa quindi 12.944 deceduti risultati positivi al virus, 1.726 ad Alessandria, 778 ad Asti, 493 a Biella, ...Commenta per primo Roma ed Hellas Verona si affrontano alle 18 all'Olimpico per la 26a giornata di Serie A . I giallorossi di Mourinho, ricchi di assenze tra(quattro positivi), infortuni e squalifiche (in totale nove assenze), vogliono 'vendicare' la sconfitta dell'andata al Bentegodi e, soprattutto, tornare a vincere dopo i due pareggi consecutivi ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 50.534 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 53.662) a fronte di 492.045 tamponi effettuati su un totale di 183.773.732 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel ...(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - Ricoveri legati al covid in calo nelle Marche: sono arrivati a 308, -10 su ieri: 32 in terapia intensiva (-1), 64 in semi intensiva (+1), 212 in reparti non intensivi (-10).