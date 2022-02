Covid | Marche | - 10 ricoveri in un giorno | dieci decessi

(Di sabato 19 febbraio 2022)legati alin calo nelle: sono arrivati a 308, - 10 su ieri: 32 in terapia intensiva ( - 1), 64 in semi intensiva (+1), 212 in reparti non intensivi ( - 10). Secondo i dati della ...

Advertising

viverefano : Covid: 1.813 nuovi positivi e 10 decessi nelle Marche -r - vivereancona : Covid: 1.813 nuovi positivi e 10 decessi nelle Marche -r - viveremarche : San Benedetto: Covid: 1.813 nuovi positivi e 10 decessi nelle Marche - viverejesi : Covid: 1.813 nuovi positivi e 10 decessi nelle Marche - PasqualeCacace5 : RT @infoitinterno: Bollettino Covid Marche: i contagi e i dati del 19 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

...in Piemonte 8.780 in Toscana 9.253 in Sicilia 7.552 in Puglia 5.053 in Liguria 3.548 nelle4. FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, studio giapponese:...Il Cdm ha istituito un fondo da 15 milioni per le famiglie dei sanitari morti di. Abruzzo,, Piemonte e Valle d'Aosta passeranno da lunedì dall'arancione al gialloL'incremento quotidiano nelle regioni italiane dei nuovi casi di positività registrati nelle 24 ore: Lazio 5.583, Sicilia 5.504, Lombardia 5.231, Campania 5.053, Veneto 4.870, Puglia 4.244, Emilia ...ANCONA – Ricoveri legati al Covid ancora in calo nelle Marche: sono arrivati a 308, -10 su ieri, ma tornano a crescere le vittime giornaliere, con 10 decessi in 24 ore. Numeri che fanno salire il ...