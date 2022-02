Covid, Iss: “Per i non vaccinati mortalità 19 volte superiore a quella di chi ha tre dosi. Tasso di ospedalizzazione 9 volte più alto” (Di sabato 19 febbraio 2022) La mortalità tra le persone non vaccinate contro il Covid è 19 volte più alta rispetto a chi ha fatto la dose booster e circa 7 volte maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi. È quanto emerge dal report integrale dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato sabato 19 febbraio, che riporta i dati di mortalità nella popolazione over 12, registrati nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022. Il Tasso di mortalità tra i non vaccinati è di 107 decessi per 100.000 abitanti, rispetto ai 15 per 100.000 abitanti di chi ha fatto 2 dosi entro i 120 giorni (circa 7 volte più alto) e ai 6 decessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Latra le persone non vaccinate contro ilè 19più alta rispetto a chi ha fatto la dose booster e circa 7maggiore rispetto a chi è vaccinato con dueda meno di quattro mesi. È quanto emerge dal report integrale dell’Istitutodi sanità, pubblicato sabato 19 febbraio, che riporta i dati dinella popolazione over 12, registrati nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022. Ilditra i nonè di 107 decessi per 100.000 abitanti, rispetto ai 15 per 100.000 abitanti di chi ha fatto 2entro i 120 giorni (circa 7più) e ai 6 decessi ...

GiovaQuez : Una nuova ricerca di Lancet “lascia poco spazio alla fantasia malata dei fenomeni da talk-show: il virus è stato ca… - borghi_claudio : Uscito aggiornamento dati ISS. Come al solito non hanno senso. Guardate la differenza fra i decessi di chi ha fatto… - Corriere : Vaccino e miocarditi: 5 casi (blandi) ogni 100 mila persone. La ricerca dell’Iss: «Rischio basso» - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Covid, mortalità senza #vaccini 19 volte più alta di chi ha booster. Il report e i dati Iss. - manuanna3 : RT @borghi_claudio: Uscito aggiornamento dati ISS. Come al solito non hanno senso. Guardate la differenza fra i decessi di chi ha fatto le… -