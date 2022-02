Covid | in Italia altre 252 le vittime e 50 534 positivi Tasso di positività al 10 | 2%

Advertising

robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - borghi_claudio : Se gli fregasse davvero qualcosa al decimillesimo insulto sul green pass a quelli della commissione ue un sospettin… - GuidoDeMartini : ?? CAMBIA, FINALMENTE, LA DIREZIONE DEL VENTO ANCHE IN ITALIA? VEDIAMO SE È VERO… ?? ???? Stato emergenza ???? Draghi: '… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 50.534 contagi e 252 morti: bollettino 19 febbraio - - egopor : RT @mummy53690440: Covid, il marito dell'ex sindaca Raggi: «Sciopero della fame contro green pass e obbligo vaccinale» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Fanpage.it

Ancora in calo la curva epidemica in. I nuovi casi sono 50.534, contro i 53.662 di ieri ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. I tamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso di positività che scende dal 10,5% al ...Un'arma in più per contrastare il, dunque, che si affianca ai vaccini e agli anticorpi monoclonali. BOLLETTINO CORONAVIRUS19 FEBBRAIO/ Ministero Salute: +50.534 casi e 252 morti ...Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.662 . Le vittime sono invece 252, contro le 314 di ieri. Con 492.045 tamponi ...Sono 50.534 i nuovi casi e 252 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I contagi sono emersi da 492.045 tamponi eseguiti, tra ...