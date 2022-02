Covid: dipartimento Sport, regola capienza impianti si applica a prescindere da colore regioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - "La regola della capienza del 75% all'aperto e del 60% al chiuso si applica sull'intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona". Lo chiarisce il dipartimento per lo Sport in una nota dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.11/2022 in merito alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. "In particolare -si legge-, per quanto attiene allo Sport, la legge 18 febbraio 2022, prevede che dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito l'art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - "Ladelladel 75% all'aperto e del 60% al chiuso sisull'intero territorio nazionale adalla colorazione della zona". Lo chiarisce ilper loin una nota dopo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.11/2022 in merito alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da-19. "In particolare -si legge-, per quanto attiene allo, la legge 18 febbraio 2022, prevede che dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito l'art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi-19 da ...

ricpuglisi : Vi sblocco un ricordo: task force sul Covid-19 messa in piedi da @GiuseppeConteIT. Il sottogruppo su 'impatto eco… - TV7Benevento : Covid: dipartimento Sport, regola capienza impianti si applica a prescindere da colore regioni -… - Frances80540381 : RT @rnuvoledidrago: Chi crede che #Crisanti si sia arricchito con il covid è fuori di testa. Per comprare 2 milioni di casa era palesemente… - himeralive : I comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “zona arancione” da domenica 20 febbra… - rnuvoledidrago : Chi crede che #Crisanti si sia arricchito con il covid è fuori di testa. Per comprare 2 milioni di casa era palesem… -