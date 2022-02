Covid: a Bergamo 375 positivi, si punta la zona bianca dal 28 febbraio (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 375 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 5.231 in Lombardia a fronte di 69.315 tamponi effettuati (7,5%) stando al bollettino diffuso sabato 19 febbraio dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. A livello regionale, nelle ultime 24 ore si contano 49 decessi, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.391 (-132 rispetto a venerdì), 156 (+1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 139.675 soggetti. Per quanto riguarda le altre province a Milano si registrano 1.498 casi, a Brescia 749, Varese 474, Monza e Brianza 436, Como 351, Pavia 318, Mantova 288, Cremona 201, Lecco 130, Lodi 115, Sondrio 96. Calano i ricoveri, calano i parametri che hanno portato la Lombardia a dicembre dalla zona bianca alla zona gialla. ... Leggi su bergamonews (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono 375 i nuovial-19 in provincia di, 5.231 in Lombardia a fronte di 69.315 tamponi effettuati (7,5%) stando al bollettino diffuso sabato 19dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. A livello regionale, nelle ultime 24 ore si contano 49 decessi, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.391 (-132 rispetto a venerdì), 156 (+1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 139.675 soggetti. Per quanto riguarda le altre province a Milano si registrano 1.498 casi, a Brescia 749, Varese 474, Monza e Brianza 436, Como 351, Pavia 318, Mantova 288, Cremona 201, Lecco 130, Lodi 115, Sondrio 96. Calano i ricoveri, calano i parametri che hanno portato la Lombardia a dicembre dallaallagialla. ...

