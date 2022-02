Covid | 50 534 nuovi casi e 252 decessi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma – Sono 50.534 idi Coronavirus in Italia (ieri 53.662) a fronte di 492.045 tamponi effettuati su un totale di 183.773.732 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 252 i(ieri 314), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 152.848. Con quelli di oggi diventano 12.427.773 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.369.778 (-34.344), 1.355.438 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 13.387 di cui 953 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 10.905.147 con un incremento di 84.767 unità24 ore. La regione con il ...

Sono le news salienti di sabato 19 febbraio in tema di Covid-19. Il bollettino del Ministero della Salute, a livello nazionale, registra 50.534 nuovi casi contro i 53.662 di ieri, in netta diminuzione ...
Ancora in calo la curva del covid in Italia. I nuovi casi sono 50.534, contro i 53.662 di ieri ma soprattutto i 62.231 di sabato scorso. I tamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso ...