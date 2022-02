Costi e benefici (Di sabato 19 febbraio 2022) Questa settimana la riflessione sul cibo parte da una diretta a cui abbiamo partecipato, durante la quale abbiamo parlato del caro prezzi nel settore alimentare. Bollette con Costi alle stelle, materie prime sempre più costose, problemi logistici e di viaggio, e non ultima la pandemia, hanno costretto ristoratori e gestori di punti vendita ad aumentare i prezzi. A questo si contrappone il vizio mai troppo stigmatizzato della GdO di proporre prodotti civetta con prezzi completamente fuori scala, che servono solo a far scegliere un supermercato al posto di un altro ma fanno un pessimo servizio a chi produce e a chi compra. Se come consumatori il vantaggio di pagare meno è seducente, non possiamo fingere di non sapere che il costo che non paghiamo noi lo sta pagando qualcun altro, di solito le realtà più a valle della filiera, agricoltori e braccianti. Avere il ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 febbraio 2022) Questa settimana la riflessione sul cibo parte da una diretta a cui abbiamo partecipato, durante la quale abbiamo parlato del caro prezzi nel settore alimentare. Bollette conalle stelle, materie prime sempre più costose, problemi logistici e di viaggio, e non ultima la pandemia, hanno costretto ristoratori e gestori di punti vendita ad aumentare i prezzi. A questo si contrappone il vizio mai troppo stigmatizzato della GdO di proporre prodotti civetta con prezzi completamente fuori scala, che servono solo a far scegliere un supermercato al posto di un altro ma fanno un pessimo servizio a chi produce e a chi compra. Se come consumatori il vantaggio di pagare meno è seducente, non possiamo fingere di non sapere che il costo che non paghiamo noi lo sta pagando qualcun altro, di solito le realtà più a valle della filiera, agricoltori e braccianti. Avere il ...

