Coronavirus, 252 morti e 50.534 casi. Scende al 10,3% il tasso di positività (Di sabato 19 febbraio 2022) Il bollettino del 19 febbraio 2022 Dopo i 53.662 nuovi casi di ieri, stando al bollettino diffuso oggi, 19 febbraio, dal Ministero della Salute e della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 50.534 nuovi casi di Coronavirus, mentre i decessi sono stati 252 (ieri 314). Il numero totale dei contagi registrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 12.427.773, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 152.848 vittime. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.369.778 persone, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 1.404.122. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 19 febbraio 2022 La situazione negli ospedali Guardando alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati con sintomi in area non critica ...

