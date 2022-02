Convocati Fiorentina | tornano Bonaventura e Torreira | out Kokorin

Advertising

tuttoatalanta : Fiorentina, i convocati di Italiano: rientrano Torreira e Bonaventura - Fiorentinanews : I convocati per Fiorentina-Atalanta: Italiano ritrova Torreira e Bonaventura, due le assenze - infoitsport : Fiorentina, i convocati di Vincenzo Italiano contro lo Spezia - infoitsport : Spezia-Fiorentina, i convocati di Thiago Motta - CalcioPillole : Stasera la #Fiorentina farà visita allo #Spezia nel posticipo del 25° turno di Serie A. Ecco l'elenco dei convocati… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fiorentina

Il tecnico dellaVincenzo Italiano ha diramato la lista deiper la gara di domani contro l'Atalanta di Gasperini. Laha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato contro l'...16 itotali del Team Karate Puleo di Firenze guidato dal maestro Francesco Puleo, un record per la scuola. Tra questi 7 del gruppo Umbro di Hagakure Karate, 4di ...Questo l'elenco dei convocati della Fiorentina diramato dal tecnico Vincenzo Italiano in vista della gara di domani contro l'Atalanta. Portieri: Dragowski, Fogli, Rosati.Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite di ...