Conferenza stampa Blessin: «Siamo sulla buona strada, ci mancano solo i punti» (Di sabato 19 febbraio 2022) Conferenza stampa Blessin, il tecnico del Genoa parla alla vigilia della sfida contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni In Conferenza stampa, il tecnico del Genoa Alexander Blessin ha parlato alla vigilia del match con il Venezia. BILANCIO – «Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Abbiamo lavorato tanto con la squadra cercando di aiutarla il più possibile. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane, ci mancano solo i tre punti». AMIRI – «Ha avuto un virus, è stato male ma ora è sulla buona strada. E’ un bene quando buoni giocatori sono a disposizione. Dobbiamo aspettare però la reazione nell’allenamento di oggi e vedremo come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022), il tecnico del Genoa parla alla vigilia della sfida contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni In, il tecnico del Genoa Alexanderha parlato alla vigilia del match con il Venezia. BILANCIO – «Dopo quattro settimane fare un bilancio è difficile. Abbiamo lavorato tanto con la squadra cercando di aiutarla il più possibile. Per me è una cosa positiva quanto successo in queste quattro settimane, cii tre». AMIRI – «Ha avuto un virus, è stato male ma ora è. E’ un bene quando buoni giocatori sono a disposizione. Dobbiamo aspettare però la reazione nell’allenamento di oggi e vedremo come ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invid… - NicolaPorro : ???????Ieri #Draghi in conferenza stampa avrebbe dovuto annunciare un piano dettagliato per l’eliminazione delle rest… - emmabonino : Ho trovato la conferenza stampa di Amato anomala, anche per i toni liquidatori che ha usato nei confronti dei promo… - CalabriaCia : RT @AGRAPRESS: CIA: IL 23/2 CONFERENZA STAMPA SU COSTI, PESTE SUINA E FAUNA SELVATICA, CON SCANAVINO - Claudia42265204 : RT @NicolaPorro: ???????Ieri #Draghi in conferenza stampa avrebbe dovuto annunciare un piano dettagliato per l’eliminazione delle restrizioni… -